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"Московские сезоны" подготовили "Победный плейлист" к 9 мая

В него вошли более 20 песен военного времени

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Проект "Московские сезоны дома" подготовил особенную праздничную подборку виртуальных мероприятий на эту неделю. В том числе каждый желающий сможет послушать специальный "Победный плейлист", созданный к 9 мая. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе оргкомитета цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".

"На предстоящей неделе мы, как и вся страна, будем отмечать День Победы. На страничках "Московских сезонов" в соцсетях и на сайте вас будет ждать множество увлекательных спецпроектов. Так, например, мы создали плейлист "Слушаем вместе с родными". Более 20 всеми любимых песен военного времени - такие, например, как "Синий платочек", "Темная ночь", "Три танкиста", "На безымянной высоте" - можно слушать в преддверии 9 мая и не только", - говорится в сообщении.

Кроме того, 5 мая , в 19:00, в прямом эфире в социальных сетях "Московские сезоны" все желающие смогут послушать полуфиналиста стателепроекта "Главная сцена", чемпионки России по лайв лупингу (Live Looping artist) Алену Минулину.

"Она с помощью своего голоса, битбокса и электроники создает музыку прямо на глазах у зрителей. Часто в композициях присутствуют этнические нотки и фольклорные напевы, ведь Алена закончила РАМ имени Гнесиных по специальности дирижер народного хора", - говорится в сообщении.

В течение всей недели на сайте "Московских сезонов" и страницах в соцсетях появляются развлечения на любой вкус. Так, в 09:00 будут публиковать видео занятий и утренней зарядки с фитнес-инструкторами и тренерами по боксу. Днем можно посмотреть кулинарные мастер-классы по приготовлению ризотто, домашних брускетт и томатного супа.

Для желающих совершить литературно-историческое путешествие во времени и полюбоваться Москвой первой половины XIX века обновляется литературная программа "Москва на страницах книг". В одном из ее выпусков актер Российского академического Молодежного театра (РАМТ) и Театра наций Александр Гришин представит сочинение "Панорама Москвы", написанное Михаилом Лермонтовым в Школе гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров в 1834 году. Этот выпуск позволит слушателям побывать рядом с Сухаревой башней и колокольней Ивана Великого, услышать "согласный гимн колоколов" и "окинуть одним взглядом всю нашу древнюю столицу".

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