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Пандемия коронавируса нового типа
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Еще 297 пациентов с коронавирусом вылечились в Москве

Число выздоровевших достигло 7 870

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Столичные врачи вылечили еще 297 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщила журналистам заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова. 

"За прошедшие сутки в Москве после прохождения лечения выздоровели еще 297 человек. Всего количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 7 870", - сообщила Ракова.

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Она добавила, что в каждом конкретном случае лечение назначает врач в зависимости от симптомов и тяжести заболевания, в соответствии с российскими и международными рекомендациями. Заниматься самолечением ни в коем случае не стоит. 

Диагноз ставят на основании молекулярно-генетического теста. Для исследования берется мазок из носа и рта, а также проводятся другие анализы по назначению врача. 

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 3,4 млн человек, свыше 240 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 145 268 случаев заражения, выздоровели 18 095 человек, умерли 1 356. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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