В Москве продлили до 31 мая срок приема работ на конкурс советов "ЕГЭ на 100"

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Московский центр качества образования (МЦКО) перенес сроки окончания приема работ на конкурс советов по сдаче единого государственного экзамена "ЕГЭ на 100" с 17 на 31 мая, сообщается во вторник на сайте мэра столицы.

Ежегодный конкурс среди школьников и учителей со всей России проходит уже в пятый раз и призван раскрыть и обобщить рекомендации, помогающие выпускникам эффективно и с интересом готовиться к прохождению государственной итоговой аттестации.

"Сейчас все школьники продолжают подготовку к экзаменам дистанционно. В связи с этим мы решили продлить сроки приема конкурсных работ, чтобы у участников была возможность поделиться своим опытом подготовки к экзаменам в новых условиях. Если у вас есть интересные методики, советы, рекомендации для будущих выпускников по подготовке к ЕГЭ онлайн, вы можете присылать их нам до 31 мая 2020 года включительно", - приводятся в сообщении слова члена жюри конкурса, замдиректора МЦКО Богдана Легостаева.

Свои творческие работы в этом году уже прислали авторы из 16 регионов РФ. Для участия в конкурсе нужно оформить свои советы в виде эссе, видео или презентации и отправить их организаторам на электронный адрес. Возможно как индивидуальное, так и командное участие. Советы, прошедшие модерацию, доступны в официальном сообществе конкурса в социальной сети "ВКонтакте".