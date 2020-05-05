Робот контакт-центра Москвы принял 1,3 млн вопросов о коронавирусе и пропусках за апрель

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Голосовой помощник на линии единой справочной службы правительства Москвы принял в апреле более 1,3 млн звонков горожан с вопросами о коронавирусе нового типа и получении цифровых пропусков. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе Департамента информационных технологий (ДИТ) города Москвы.

Получить консультацию по вопросам оформления и продления цифровых пропусков, а также действии режима повышенной готовности горожане могут по телефону +7 (495) 777-77-77.

"В период пандемии количество звонков на линии общегородского контакт-центра выросло в несколько раз, поэтому мы оперативно "дообучили" голосового помощника, добавив в его базу знаний информацию о коронавирусной инфекции, режиме повышенной готовности, а впоследствии и о цифровых пропусках. Кроме того, к концу апреля мы научили робота помогать оформить пропуск по СМС, а в начале мая - консультировать горожан по вопросам продления пропусков. Благодаря этому жители могут быстро получить ответ на свой вопрос, не дожидаясь ответа оператора", - рассказали в пресс-службе ДИТ.

Там отметили, большинство вопросов, на которые ответил голосовой помощник, касались цифровых пропусков - робот принял более 1,2 млн таких звонков. "Он может подсказать, какие способы оформления пропусков действуют в Москве и какую информацию потребуется для этого указать. Если человек планирует оформить пропуск по СМС, робот задает несколько уточняющих вопросов о цели поездки и видах транспорта, а затем диктует пользователю персонализированный шаблон смс-сообщения, которое необходимо отправить на номер 7377 для получения пропуска", - пояснили в департаменте.

Также голосовой помощник умеет отвечать на распространенные вопросы о коронавирусной инфекции и действии режима повышенной готовности. В апреле он принял более 105 тыс. таких звонков.

Режим самоизоляции действует для жителей столицы с 29 марта. В городе не работают магазины за исключением продуктовых, торгующих товарами первой необходимости и товарами для животных, закрыты театры, рестораны, кафе, фитнес-центры, салоны красоты, запрещено посещение парков и проведение развлекательных мероприятий. За нарушение режима самоизоляции власти столицы ввели для граждан штрафы до 5 тыс. рублей. Решение о снятии режима самоизоляции в Москве, отмечал Собянин, может быть принято после майских праздников при позитивной динамике по ситуации с коронавирусной инфекцией.

В новость были внесены изменения (11:30 мск) - уточняется заголовок.