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Парад кадетов впервые пройдет онлайн в эфире Московского образовательного канала

Они расскажут о героях своей семьи и почтут память погибших в ВОВ

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Впервые парад кадетов в столице пройдет в онлайн-формате 6 мая. Мероприятие покажут в эфире Московского образовательного канала, сообщили в пресс-службе столичного департамента образования и науки.

"В этом году парад кадет впервые пройдет в оналайн-режиме 6 мая на Московском образовательном телеканале в рамках тематического эфира "День Кадетского движения" пройдет трансляция парада "Не прервется связь поколений", - говорится в сообщении.

С 2015 года 6 мая считается кадетским днем в столице. В День Георгия Победоносца, День герба и флага города-героя Москвы традиционно проходит парад кадетского движения "Не прервется связь поколений". В прямом эфире в этом году ученики из почти 200 московских школ принесут торжественное обещание ветеранам быть достойными их подвига, прославлять и защищать свою Родину.

"Ребята расскажут о героях своей семьи и почтут память погибших в Великой Отечественной войне. Ведущими станут ученики кадетских классов, а с приветственным словом к воспитанникам обратится дважды Герой Социалистического Труда, участник Великой Отечественной войны Владимир Долгих", - говорится в сообщении.

В настоящее время кадетским образованием в системе Департамента образования и науки города Москвы охвачено более 20 тысяч обучающихся кадетских классов. Отбор школьников осуществляется с учетом успехов в учебе, состояния физического развития и здоровья, степени ориентированности на дальнейший выбор профессии военного или государственного служащего.

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