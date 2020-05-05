Около 10 тыс. человек воспользовались услугами центров "Моя карьера" с начала самоизоляции

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Услугами столичных центров занятости "Моя карьера" с 30 марта воспользовались 10 тыс. человек. Об этом сообщила заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"В период пандемии в городе мы стараемся помогать тем, кто оказался в трудной финансовой ситуации и вынужден искать работу. Центр занятости "Моя карьера" продолжает оказывать услуги онлайн. За время дистанционной работы услугами центра воспользовались уже 10 тысяч человек. Консультанты подбирают подходящие вакансии, сопровождают людей с момента обращения и до выхода на работу. Около 2 тыс. москвичей воспользовались чатами по трудоустройству и приняли участие в прямых эфирах с карьерными консультантами", - рассказала вице-мэр.

Она добавил, что москвичам в удаленном режиме доступны более 100 тренингов, открытые отборы и консультации специалистов, а также ярмарки вакансий и партнерские школы.

Кроме того, центр "Моя карьера" остается площадкой для прямого общения работодателей и кандидатов. Сейчас массовые мероприятия, направленные на трудоустройство, такие как открытые отборы с участием работодателей и ярмарки вакансий, также переведены в онлайн-формат.

В специализированном центре занятости "Моя карьера" москвичи могут получить консультацию специалиста по трудоустройству, подобрать вакансии, обсудить с карьерным консультантом сценарий построения своей карьеры, получить направление на профессиональное тестирование и консультацию психолога.