В Москве предупредили об изменениях графика движения поездов на МЦД-1

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. График движения пригородных поездов на Белорусском и Савеловском направлениях изменится с 6 по 8 мая. Об этом во вторник сообщается на официальном сайте Центральной пригородной пассажирской компании.

"С 6 по 8 мая изменятся графики движения пригородных поездов на Белорусском и Савеловском направлениях. В связи с проведением путевых работ по развитию инфраструктуры часть поездов будет следовать с увеличенным интервалом, а у некоторых изменится маршрут", - говорится в сообщении.

Ознакомиться с актуальным расписанием движения пригородных поездов можно на официальном сайте компании, на железнодорожных станциях и остановочных пунктах, а также в мобильном приложении "Расписание и билеты ЦППК". Приложение доступно в AppStore и Google Play.

"Компания просит пассажиров учитывать данную информацию при планировании поездок и по возможности оставаться дома. Если поездку отложить нельзя, пользуйтесь бесконтактными способами оплаты проезда, чаще мойте руки, не трогайте лицо, дезинфицируйте гаджеты и другие предметы, которыми часто пользуетесь, и соблюдайте другие рекомендации профильных организаций", - говорится в сообщении.