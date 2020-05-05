{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Москве предупредили об изменениях графика движения поездов на МЦД-1

Из-за ремонта путей на некоторых направлениях составы будут следовать с увеличенным интервалом

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. График движения пригородных поездов на Белорусском и Савеловском направлениях изменится с 6 по 8 мая. Об этом во вторник сообщается на официальном сайте Центральной пригородной пассажирской компании.

"С 6 по 8 мая изменятся графики движения пригородных поездов на Белорусском и Савеловском направлениях. В связи с проведением путевых работ по развитию инфраструктуры часть поездов будет следовать с увеличенным интервалом, а у некоторых изменится маршрут", - говорится в сообщении.

Ознакомиться с актуальным расписанием движения пригородных поездов можно на официальном сайте компании, на железнодорожных станциях и остановочных пунктах, а также в мобильном приложении "Расписание и билеты ЦППК". Приложение доступно в AppStore и Google Play.

"Компания просит пассажиров учитывать данную информацию при планировании поездок и по возможности оставаться дома. Если поездку отложить нельзя, пользуйтесь бесконтактными способами оплаты проезда, чаще мойте руки, не трогайте лицо, дезинфицируйте гаджеты и другие предметы, которыми часто пользуетесь, и соблюдайте другие рекомендации профильных организаций", - говорится в сообщении.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Московские предприятия наращивают производство масок и других средств защиты
Мэр города Сергей Собянин отметил, что предприятие "Нетканика" работает только на средства индивидуальной защиты, что позволило поставлять в месяц объемы материалов на 68 млн масок
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС