Московские предприятия наращивают производство масок и других средств защиты

"Большинство московских предприятий продолжает работать, больше 50% - это оборонка, это непрерывное производство, и буквально все, что касается медицины: производство лекарственных препаратов, средств санитарной защиты. Все это работает на максимуме. Предприятие "Нетканика" переключило 100% своих мощностей, увеличили мощности до предела, работает только на средства индивидуальной защиты, на медицину. Это позволило поставлять в месяц объемы материалов на 68 миллионов масок, на производство медицинских масок в Москве. Московские предприятия в свою очередь производят около миллиона [масок] в сутки масок, остальные материалы идут на другие предприятия, поставляются в другие регионы", - сказал Собянин.

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Московские предприятия увеличивают мощности для производства медицинских масок и средств санитарной защиты, сообщил во вторник журналистам мэр Москвы Сергей Собянин. Вместе с министром промышленности и торговли России Денисом Мантуровым он посетил завод "Нетканика" в поселении Роговское ТиНАО.

Он отметил, что договорился вместе с Мантуровым о запуске еще одного проекта на данном предприятии, чтобы производить "мирового уровня материалы для медицинской промышленности".

"Друзей проверяют не когда все хорошо, а когда есть проблемы. Мы видим, как все предприятия Москвы, которые "заточены" на медицину, на оказание помощи людям, на производство медицинских материалов - они все по максимуму включились и работают не покладая рук, круглые сутки. Хотел поблагодарить в лице предприятия "Нетканика" всех промышленников Москвы, которые сегодня работают на выпуск лекарственных препаратов, производство материалов для защиты людей",- сказал Собянин.

О компании

Как отмечается в материалах пресс-службы мэра и правительства Москвы, компания "Нетканика" создана в 2008 году и за минувшие годы стала одним из ведущих отечественных производителей нетканых материалов (спан-мельт мельтблаун и спанбонд), обладающих высокими фильтрующими и барьерными свойствами, включая защиту от проникновения вирусов. Компания в три раза увеличит выпуск материалов для производства масок и защитных костюмов. В настоящее время "Нетканика" обеспечивает до 100% потребности в нетканом материале спанбонд для производства медицинских масок, размещенного в технополисе "Москва".

По поручению Минпромторга России "Нетканика" осуществляет поставки нетканых материалов на предприятия, выпускающие защитные костюмы для медиков. Поставки осуществляются по договору с АО "Корпорация Росхимзащита" ГК "Ростех". Так, только за апрель 2020 года было отгружено продукции, необходимой для производства 68 миллионов медицинских масок и более 250 тысяч защитных костюмов.

Кроме того, "Нетканика" продолжает поставки в адрес более 150 других предприятий, выпускающих средства индивидуальной защиты для медицинского персонала и населения, а также средства детской и личной гигиены (пеленки, детские и взрослые подгузники, иные изделия медицинского назначения), которые в дальнейшем поставляются в аптеки и медицинские учреждения Москвы и других регионов России.