В Москве уже на 23 станциях метро продают маски и перчатки

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Пассажиры московского метро могут приобрести защитные маски и перчатки уже на 23 станциях столичной подземки. Продажа осуществляется в вендинговых аппаратах и в торговых точках, сообщается во вторник в официальном Telegram-канале пресс-службы департамента транспорта Москвы.

"Маски и перчатки уже появились на 23 станциях: "Трубная", "Маяковская", "Свиблово", "Домодедовская", "Ясенево", "Крестьянская Застава", "Марксистская", "ВДНХ", "Ботанический сад", "Сокол", "Юго-Западная", "Пражская", "Новогиреево", "Новокосино", "Строгино", "Люблино", "Марьино", "Митино", "Римская", "Тургеневская", "Борисово", "Сухаревская", "Коньково", - говорится в сообщении.

Отмечается, что маски и перчатки можно приобрести в вендинговых аппаратах или в торговых точках. "Торговцы, работающие в переходах метрополитена, выразили готовность продавать средства защиты в своих павильонах. Цена в метро единая - 30 рублей маска, 20 рублей - перчатки и 50 рублей - набор", - уточняется в тексте.

По данным департамента, с каждым днем количество станций, где будут продаваться перчатки и маски, будет увеличиваться.