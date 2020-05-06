Дождь, гроза и до 21 градуса тепла ожидаются в Москве 6 мая

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Облачная погода с прояснениями, кратковременный дождь, местами гроза и до плюс 21 градуса ожидают москвичей в среду. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице температура воздуха составит 19-21 градуса тепла. В ночь на четверг она может опуститься до плюс 11 градусов. Ветер юго-восточный со скоростью 5-10 м/ с, при грозе возможны порывы 12-17 м/с.

В Подмосковье в среду температура будет колебаться в пределах 17-22 градусов тепла. В ночь на четверг столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 8 градусов.

В связи с порывистым ветром и грозой синоптики объявили желтый уровень опасности в Московском регионе с утра среды до утра пятницы.