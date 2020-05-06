Столичный Музей космонавтики подготовил серию интервью с космонавтами и конструкторами

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Московский Музей космонавтики запускает серию видеоинтервью с космонавтами, испытателями, учеными и конструкторами. Проект получил название "Космос, любовь моя", сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"Интервью для этого проекта записывались в течение двух лет. И музей еще продолжает работу над ним, цикл будет постепенно пополняться. Главные герои - те, кто многие годы посвятил ракетно-космической отрасли и внес большой личный вклад в ее развитие. Их рассказы - живая история становления отечественной космонавтики", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Наталья Сергунина.

Беседы будут выходить один раз в две недели. Продолжительность каждой - около 40 минут. С анонсами выпусков можно ознакомиться на сайте.

Выпуски выложат на официальном сайте Музея космонавтики, на его официальном YouTube-канале, а также на страницах в социальных сетях "ВКонтакте" и Facebook. Все видео останутся доступны на интернет-площадках музея после публикации.

Первое интервью выйдет 6 мая в 19:00 мск. В первом выпуске зрители увидят Героя Советского Союза, летчика-космонавта и доктора технических наук Александра Александрова. Он расскажет о встречах с космонавтом Юрием Гагариным, главным конструктором Сергеем Королевым и одним из основоположников советской космонавтики - физиком Борисом Раушенбахом. Также зрители узнают о съемках кино на орбите и о других интересных фактах из биографии Александрова.