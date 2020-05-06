В Москве провели миллион тестирований на коронавирус

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Количество проведенных тестов на коронавирус в Москве достигло одного миллиона, сообщила в среду заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Мы продолжаем активно наращивать объемы тестирования на коронавирусную инфекцию. На сегодняшний день силами городских, федеральных и частных лабораторий проведен уже один миллион таких исследований. Ежедневно в городе проводится более 40 тыс. анализов", - сказала Ракова.

Она напомнила, что за последнюю неделю в Москве вдвое выросли масштабы тестирования на коронавирус и оказания заболевшим медпомощи. Количество подтвержденных тестов на коронавирус растет, при этом число госпитализаций остается на прежнем уровне, сказала заместитель мэра.

В обязательном порядке в Москве тест на коронавирус берется у людей с признаками ОРВИ. Также тестирование проводится пациентам с пневмонией и всем, кто живет с пациентом с подтвержденным диагнозом COVID-19. Кроме того, в столице организован скрининг сотрудников, которые контактируют с жителями, - это медицинские и социальные работники, сотрудники транспорта, ЖКХ, полиции. Тестирование на коронавирус также проходят пациенты неинфекционных стационаров.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 155 370 случаев заражения, выздоровели 19 865 человек, умер 1 451. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

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