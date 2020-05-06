Более 450 пациентов проходят лечение в Коммунарке

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Всего 456 человек проходят лечение в больничном комплексе в Коммунарке в Новой Москве, из них у 63% подтвержден коронавирус. Об этом сообщил в среду в своем аккаунте в Facebook главный врач медучреждения Денис Проценко.

"На 6 мая в больнице находится 456 пациентов. 38% в состоянии средней тяжести, 55% - "тяжелых", 7% - крайне тяжелые", - написал Проценко.

Он уточнил, что у 63% пациентов подтвержден коронавирус, еще у 37% возможный диагноз. В госпитальных отделениях больниц находятся 393 человека, из них на кислородной поддержке 51%. В отделении реанимации лежат 63 больных, к аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 32 пациента.

Проценко также уточнил, что за сутки в больницу поступило 28 пациентов.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 155 370 случаев заражения, выздоровели 19 865 человек, умер 1 451. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.