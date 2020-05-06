Полиция начала проверку после публикации видео с задержанием мужчины в парке в Москве

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Полиция Москвы начала проверку после публикации видеоролика в интернете, где показано задержание мужчины в парке в районе Гольяново. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД Москвы.

"В полиции изучают содержание этой видеозаписи. Начата проверка всех обстоятельств которые изображены на данной видеозаписи, устанавливаются детали инцидента", - сказали в полиции.

Ранее в Telegram-каналах было опубликовано видео, где изображено задержание мужчины в гольяновском сквере. Для его задержания машина, предположительно полицейская, наезжает на газон, после чего оттуда выходят люди в полицейской форме и догоняют мужчину, после чего валят его на землю и задерживают.