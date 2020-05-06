Ограниченные к посещению предприятия Москвы могут оформить пропуска на часть персонала

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Ограниченные к посещению предприятия столицы могут подать заявку на выдачу цифровых пропусков для сотрудников, чье присутствие необходимо для бесперебойной работы компании. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Москвы со ссылкой на департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы.

Что такое цифровой пропуск и как его получить.

Что такое цифровой пропуск и как его получить. Ответы на основные вопросы

"Руководителям ограниченных к посещению компаний необходимо подать заявление на выдачу цифровых пропусков с указанием тех сотрудников, чье присутствие на рабочем месте необходимо для обеспечения бесперебойной работы организации", - говорится в сообщении.

Заявку можно подать при помощи онлайн-сервиса на платформе Московского инновационного кластера i.moscow. Системой могут воспользоваться и индивидуальные предприниматели. Кроме того, при помощи сервиса можно проверить, распространяются ли на компанию решения о приостановлении посещения и получить консультацию по оформлению пропусков.

В случае, если организация не внесена в список сфер деятельности, попавших под ограничения из-за пандемии коронавируса, то её сотрудники могут продлить свои пропуска самостоятельно на портале mos.ru. Пропуска для самозанятых оформляются как для физических, а не юридических лиц, с указанием ИНН.

В Москве по указу мэра Сергея Собянина действует режим повышенной готовности для профилактики распространения коронавируса. С 29 марта введен режим самоизоляции для всех жителей столицы. Кроме того, не работают магазины, за исключением продуктовых, торгующих товарами первой необходимости и товарами для животных, закрыты театры, рестораны, кафе, фитнес-центры, салоны красоты, запрещено посещение парков и проведение развлекательных мероприятий. Практически все государственные и муниципальные службы перешли на работу в режиме онлайн.

В столице по 11 мая продлили действие пропускного режима для поездок на транспорте. Ранее выданные рабочие пропуска действовали до 4 мая, но на период 5-11 мая их необходимо продлевать самостоятельно или оформлять новый.