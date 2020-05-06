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Гроза с дождем ожидаются в Москве в ближайшие часы

Также ожидается усиление ветра до 20 м/с

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Гроза, дождь и сильный ветер с порывами до 20 м/с ожидаются в Москве в ближайшее время, сообщили в среду ТАСС в столичном главке МЧС России.

"В период с 12:00 6 мая до 01:00 7 мая в городе Москве местами ожидается гроза с дождем, в отдельных районах сильным. При грозе [ожидается] усиление ветра с порывами 15-20 м/с", - сказали в ведомстве.

В связи с этим в МЧС рекомендуют водителям соблюдать скоростной режим и дистанцию. Грозы резко ухудшают видимость на дороге, вспышки молний могут ослепить водителя и спровоцировать ДТП, отметили в главке. Кроме того, во время грозы нельзя находиться у водоемов, купаться и рыбачить.

При сильном ветре, находясь на улице, в МЧС советуют обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться под деревьями. Парковать автомобиль стоит вдали от деревьев.

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