Участники акции #гречкашеринг собрали тонну корма для собак в приютах

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Участники акции #гречкашеринг, начатой ассоциацией "Благополучие животных" 29 апреля, собрали за неделю для собак в приютах Москвы и Московской области около 1 т корма и полмиллиона рублей. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе организаторов акции.

"За неделю 1 т и 79 кг крупы собрали для собак в приютах 72 участника акции, а 558 человек отправили пожертвования общей суммой 499 428 рублей. Она позволит приобрести еще 12,5 т корма для животных", - сообщили в пресс-службе.

Часть собранного корма уже отправили в два приюта - дом для животных "Бубасти" в Пушкинском районе Московской области и приют "Дубовая роща" в Останкинском районе Москвы. В ближайшее время помощь получат еще 11 приютов Москвы и области. Полный список приютов, которым удалось помочь, появится на странице акции.

"Сбор гречки, других круп, мясных консервов, обрези и сухого собачьего корма продолжается. Ведь для того, чтобы накормить обычную дворняжку, нужны 500 граммов гречки - то есть, половина стандартной пачки. Получается, чтобы на протяжении месяца всем собакам Москвы и области в приютах было что есть, нужны 375 т гречки", - говорят организатора акции.

Ранее директор ассоциации "Благополучие животных" Мария Лежнева сообщила ТАСС, что отток пожертвований в фонды и запрет на посещение волонтерами приютов привели к тому, что собаки там фактически голодают, на 70% сократились объемы поступающего корма.