Власти Москвы запустили чат-бота в Telegram для проверки привязки автомобиля к пропуску

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Проверить статус прикрепления автомобиля к цифровому пропуску для передвижения по Москве стало возможно с помощью чат-бота. Об этом сообщается в среду в официальном Telegram-канале пресс-службы столичного департамента транспорта.
"Теперь вы можете узнать статус прикрепления автомобиля к цифровому пропуску в чат-боте @MosAutoCheckBot. Проверка занимает несколько секунд. Если пользователь еще не оформил пропуск или не внес данные машины, бот предложит сделать это на сайте nedoma.mos.ru, перейдя прямо из диалога", - говорится в публикации.
Режим самоизоляции действует для жителей столицы с 29 марта. В городе не работают магазины за исключением продуктовых, торгующих товарами первой необходимости и товарами для животных, закрыты театры, рестораны, кафе, фитнес-центры, салоны красоты, запрещено посещение парков и проведение развлекательных мероприятий. За нарушение режима самоизоляции власти столицы ввели для граждан штрафы до 5 тыс. рублей. Решение о снятии режима самоизоляции в Москве, отмечал мэр столицы Сергей Собянин, может быть принято после майских праздников при позитивной динамике по ситуации с коронавирусной инфекцией.
Пропускной режим для поездок на транспорте действует в Москве с 15 апреля. С 22 апреля для проезда в городском общественном транспорте можно использовать только карты "Тройка", "Стрелка", месячный проездной или социальные карты жителя Москвы либо Подмосковья. Соблюдение режима при поездках на автомобилях контролируется в том числе дорожными камерами.