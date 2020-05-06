Власти Москвы запустили чат-бота в Telegram для проверки привязки автомобиля к пропуску

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Проверить статус прикрепления автомобиля к цифровому пропуску для передвижения по Москве стало возможно с помощью чат-бота. Об этом сообщается в среду в официальном Telegram-канале пресс-службы столичного департамента транспорта.

"Теперь вы можете узнать статус прикрепления автомобиля к цифровому пропуску в чат-боте @MosAutoCheckBot. Проверка занимает несколько секунд. Если пользователь еще не оформил пропуск или не внес данные машины, бот предложит сделать это на сайте nedoma.mos.ru, перейдя прямо из диалога", - говорится в публикации.