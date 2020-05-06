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Число автомобилей в Москве выросло на 110 тыс. в сравнении с 27 апреля

Власти Москвы отмечают, что загруженность метро и наземного транспорта уменьшилась на 81%

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Количество автомобилей на улицах Москвы утром 6 мая выросло на 110 тыс. единиц в сравнении с понедельником, 27 апреля, сообщается в Telegram-канале пресс-службы столичного департамента транспорта.

"По сравнению с 27 апреля, сегодня совершено на 10 тыс. меньше поездок и в метро, и в наземном транспорте. На дорогах Москвы стало на 110 тыс. автомобилей больше", - говорится в сообщении.

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В нем отмечается, что за 1,5 недели количество поездок в пригородных электропоездах и в такси не изменилось.

"Аналитика по транспорту за сегодня на 10:00 (в сравнении с аналогичным периодом прошлого года): на 81% уменьшилась загруженность метро, на 81% меньше загружен наземный транспорт, на 69% свободнее стали пригородные электрички, работа сервиса каршеринга приостановлена, на 55% меньше поездок совершается в такси", - говорится в сообщении.

Режим самоизоляции действует для жителей столицы с 29 марта. В городе не работают магазины за исключением продуктовых, торгующих товарами первой необходимости и товарами для животных, закрыты театры, рестораны, кафе, фитнес-центры, салоны красоты, запрещено посещение парков и проведение развлекательных мероприятий. За нарушение режима самоизоляции власти столицы ввели для граждан штрафы до 5 тыс. рублей. Решение о снятии режима самоизоляции в Москве, как отмечал мэр столицы Сергей Собянин, может быть принято после майских праздников при позитивной динамике по ситуации с коронавирусной инфекцией.

Пропускной режим для поездок на транспорте действует в Москве с 15 апреля. С 22 апреля для проезда в городском общественном транспорте можно использовать только карты "Тройка", "Стрелка", месячный проездной или социальные карты жителя Москвы либо Подмосковья. Соблюдение режима при поездках на автомобилях контролируется в том числе дорожными камерами.

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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