Первый виртуальный музей Главархива и центров "Мои документы" заработал в Москве

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Онлайн-музей Главного архивного управления города Москвы и центров госуслуг "Мои документы", на сайте которого можно увидеть предметы времен Великой Отечественной войны, открылся в понедельник. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

"6 мая заработал первый онлайн-музей Главного архивного управления города Москвы и центров госуслуг "Мои документы". Он получил название "Москва - с заботой об истории" в честь одноименной акции. Познакомиться с экспозицией можно на сайте. Там собрано почти 7,5 тыс. экспонатов, посвященных истории Великой Отечественной войны. Это документы и предметы военного времени, переданные жителями столицы", - говорится в материале.

По словам заммэра по вопросам социального развития Анастасии Раковой, слова которой приводятся в материале, акции "Москва - с заботой об истории" исполнился год, за это время усилиями москвичей удалось собрать уникальную коллекцию подлинных свидетельств о жизни города во времена Великой Отечественной войны.

Посетители онлайн-музея увидят не только фотографии, карты, документы, письма военных лет, но и объемные модели медалей и орденов, различные предметы того времени. Кроме того, можно будет изучить анимированные схемы сражений, интерактивные карты. Отдельный тематический блок - это документы из архива Управления ФСБ России по городу Москве и Московской области. Они впервые стали доступны для широкого круга исследователей.

"В честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве подготовлено множество мероприятий. Так, библиотеки и культурные центры приглашают присоединиться к разнообразной онлайн-программе. Она будет проводиться с 6 по 15 мая на интернет-площадках учреждений. С расписанием можно ознакомиться на портале "Библиогород", - добавляется в материале.

На ВДНХ оцифровали архивные материалы, посвященные Дню Победы и Великой Отечественной войне. Несколько интернет-проектов в преддверии 9 Мая запустили и московские некоммерческие организации. Среди них онлайн-кинофестиваль "Свидание с Россией в душевной Москве". Каждый день до 9 мая на сайте проходят трансляции военных фильмов из золотой коллекции Госфильмофонда России. Также в программе ежедневные показы документальных фильмов, посвященных жизни нашей страны. Трансляции проходят по ссылке. После показа зрители могут обсудить фильм с его создателями.