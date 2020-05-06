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Пандемия коронавируса нового типа

В Москве с 1 по 4 мая зафиксировали около 6 тыс. нарушений самоизоляции

Министр правительства Москвы, начальник Главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков добавил, что за прошедшие сутки количество подобных нарушений составило порядка 1 200

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Около 6 тыс. протоколов за нарушение самоизоляции в Москве составлено за первые четыре дня майских праздников, заявил в среду министр правительства Москвы, начальник Главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков в эфире телеканала "Москва-24".

"За первые четыре дня майских праздников в целом было зафиксировано свыше 6 тыс. нарушений порядка нахождения граждан на улице. В том числе на территории рекреации, лесопарков и других зеленых зон", - сказал он.

Данчиков уточнил, что за прошедшие сутки количество подобных нарушений составило порядка 1 200. "Я хочу еще раз напомнить, что любой выход на улицу - это потенциальный риск", - добавил он.

Мэр Москвы с 29 марта ввел для жителей столицы режим самоизоляции. В городе не работают магазины за исключением продуктовых, торгующих товарами первой необходимости и товарами для животных, закрыты театры, рестораны, кафе, фитнес-центры, салоны красоты, запрещено посещение парков и проведение развлекательных мероприятий. За нарушение режима самоизоляции власти столицы ввели для граждан штрафы до 5 тыс. рублей.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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