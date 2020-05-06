Главный архитектор Москвы считает, что многие крупные ТЦ могут стать нерентабельными

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Многие большие торговые центры в Москве в перспективе могут перестать приносить прибыль и в этом случае, вероятнее всего, будут снесены. Такое мнение высказал в среду главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

"Если рынок будет говорить, что формат большого торгового центра не приносит прибыли, скорее всего, мы увидим, что невыгодно их переделывать под что-то - госпитали не всегда будут востребованы. Скорее всего, это будет снос и другая застройка на этом месте", - сказал Кузнецов в среду на онлайн-конференции Urban Awards.

Он отметил, что этому будет способствовать то, что большинство торговых центров не относятся к дорогой недвижимости. "Снести ее не жалко, и в подавляющем большинстве по архитектуре она далеко не шедевр, поэтому мы ничего там не потеряем", - добавил главный архитектор столицы.

Он выразил мнение, что со временем владельцы этих объектов "спокойно расстанутся" с ними и реализуют землю иначе. По мнению Кузнецова, для здоровой городской среды больше подходят малые форматы торговли, к примеру, сотни небольших магазинов на первых этажах жилых домов вместо одного крупного. "Мне кажется, мы могли бы к этому прийти. Плюс всяческое побуждение людей вести свой бизнес и делать разные сервисы на первых этажах", - отметил он.

Вместе с тем, Кузнецов считает, что в ближайшей перспективе оттока людей из больших торговых центров не будет. Эти объекты зачастую находятся в периферийных районах и вокруг МКАД, где проблематично развивать малые форматы. "А людям надо где-то проводить время, делать покупки. И торговый центр все еще является хорошим выбором для них", - добавил он.