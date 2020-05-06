Коммунальные службы Москвы перевели в режим повышенной готовности из-за грозы и ветра

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Городские коммунальные службы в столице находятся в режиме повышенной готовности в связи с ожидаемой грозой и сильным ветром, сообщил журналистам в среду заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

"По данным синоптиков, в столичном регионе сегодня и до 01:00 мск 7 мая ожидается гроза с дождем, в отдельных районах сильным, и усиление ветра до 20 м/с. В связи с этим городским службам дано указание привести в готовность все силы, предназначенные для ликвидации возможных аварийных ситуаций", - сказал Бирюков.

Он подчеркнул, что приняты необходимые меры по защите от порывов ветра зданий, сооружений жилого и нежилого фонда, объектов транспорта и торговли, широкоформатных рекламных конструкций.

"В режиме повышенной готовности находятся аварийные бригады, которые при необходимости готовы оперативно выехать в случае повреждения линий электропередачи, падения деревьев, рекламных конструкций", - сообщил глава комплекса городского хозяйства.

Бирюков посоветовал москвичам быть предельно внимательными на улице. "Сейчас большинство горожан находятся в режиме самоизоляции. Если все-таки возникла необходимость и пришлось выйти из дома, то при грозе и таком сильном ветре следует соблюдать правила безопасности, в частности, обходить стороной рекламные щиты, не укрываться от непогоды под деревьями и не парковать там автомобили", - сказал заместитель мэра.