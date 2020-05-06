Число жалоб москвичей на самоизоляцию в соцсетях снизилось до 750 тыс. в день

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Жители Москвы стали меньше жаловаться на режим самоизоляции, введенный в городе из-за распространения коронавируса, количество постов на эту тему в социальных сетях снизилось с 1,5 млн в день до 750 тыс., сообщил в среду руководитель Московского центра урбанистики Сергей Капков на онлайн-конференции Urban Awards.

В Москве по указу мэра Сергея Собянина действует режим повышенной готовности для профилактики распространения коронавируса. С 29 марта введен режим самоизоляции для всех жителей столицы.

"Для примера, в день жители Москвы пишут в соцсетях 750 тыс. постов про коронавирус, критикуя и обсуждая. А в начале самоизоляции было 1,5 млн постов. Сейчас меняется акцент, то есть люди уже смирились с самоизоляцией, понимают, что это ответственно, что это уже касается не каких-то абстрактных жителей, а их самих и их близких. И сейчас отмечается большой негатив к тем людям, которые нарушают режим самоизоляции, так как люди понимают, что чем больше кто-то нарушает, тем дольше все сидят дома", - сказал Капков.

Он отметил, что, по данным их исследований, 93% жителей Москвы соблюдают режим самоизоляции в городе, 85% отказались от общения с родными старше 65 лет. Он отметил, что отмечается также появление новых социальных групп - владельцы домашних животных и те, кто занимается спортом онлайн.

Ранее Капков сообщал, что москвичи стали спокойнее воспринимать текущую ситуацию. Бытовые аспекты жизни в изоляции, социальная ответственность и обсуждение цифровых пропусков стали основными темами в районных блогах. Это происходит на фоне роста сознательности населения. Рост ответственности горожан подтверждают и другие факторы, например, соблюдение рекомендаций по гигиене и других мер профилактики заражения коронавирусом.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 165 929 случаев заражения, выздоровели 21 327 человек, умерли 1 537. В Москве за прошедшие сутки выявлено 5 858 новых случаев заражения, общее число зараженных в столице составляет 85 973 человек. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.