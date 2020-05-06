МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Сотрудники МЧС в ходе патрулирования в Москве с 1 по 5 мая оштрафовали 15 человек, жаривших шашлыки в неположенных местах. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе столичного главка ведомства.

"За пять дней майских праздников было проведено более 2 тыс. инструктажей. В ходе обходов оперативными группами было пресечено 18 случаев использования мангалов и открытого огня вне специально обустроенных площадок. По факту нарушений требований пожарной безопасности выдано 15 протоколов об административных правонарушениях", - рассказали в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что всего в патрулировании участвовали 35 мобильных оперативных групп общей численностью 165 человек. Сотрудники осмотрели в том числе пожароопасные территории в Троицком и Новомосковском административных округах.

В пресс-службе отметили, что в период с 1 по 5 мая количество пожаров сократилось на 30% по сравнению с прошлым годом.