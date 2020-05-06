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Отключение отопления в московских домах будет вестись с 7 по 9 мая

Заммэра Москвы Петр Бирюков добавил, что в этом году горячую воду в Москве будут отключать только после 1 июня

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Отключение отопления в домах и учреждениях Москвы будет идти поэтапно в течение трех суток, начнутся работы 7 мая. Об этом сообщил журналистам в среду заммэра Москвы Петр Бирюков.

"С завтрашнего дня мы начинаем поэтапное отключение теплоносителя во все жилые и нежилые помещения, объекты социальной сферы города Москвы. Наступил период, когда в соответствии с регламентом необходимо отключить отопление. Отключается отопление при температуре среднесуточной плюс 8 в течение пяти суток, такой период наступил. Отключение отопления будет идти поэтапно примерно в течение трех суток, далее мы плавно переходим к подготовке к следующему осенне-зимнему периоду", - сказал Бирюков.

Заммэра добавил, что также в городе начинаются работы по подготовке всех систем генерации тепла, подачи тепла в здания и сооружения к следующему осенне-зимнему периоду. "Необходимо отметить, что предстоит большой объем работ. В том числе 13 ТЭЦ, порядка 140 районных, квартальных, тепловых станций небольших, всю систему генерации. Это примерно порядка 16 тыс. км тепломагистралей, которые надо протестировать, при необходимости провести ремонт", - сказал Бирюков.

Глава комплекса городского хозяйства добавил, что в этом году горячую воду в Москве будут отключать только после 1 июня, значительно позже, чем в предыдущие годы, почти на месяц. "Вместе с тем, с учетом сложившейся ситуации, мы город подготовим к работе в осенне-зимний период примерно до 1 сентября. Силы, средства необходимые для этого есть, графики отработаны. В лечебных учреждениях мы горячую воду отключать не будем в этом году", - сказал Бирюков.

Он добавил, что при подготовке города к зиме особое внимание будет уделяться системам водоканала, газового снабжения и всем городским организациям, участвующим в городском жизнеобеспечении. "Осложняется подготовка к зиме периодом распространения коронавируса, поэтому приходится в отдельных местах ограничивать проведение работ, чтобы не нарушать покой [граждан]. В основном работаем на магистралях на данном этапе, на станциях перекачки, подготовки, эта работа будет продолжена", - сказал Бирюков.

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