Росгвардия задействует катера для выявления нарушителей самоизоляции в Москве

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Росгвардия использует катера для патрулирования с целью обнаружения нарушителей самоизоляции в Москве. Об этом сообщил официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин в эфире программы "Время покажет" на Первом канале.

"С сегодняшнего дня в связи с открытием навигации будет участвовать и водный транспорт Росгвардии, - сказал он. - Это катера, которые будут нести службу совместно с сотрудниками-военнослужащими вдоль акватории реки".

В течение нерабочих дней росгвардейцы, находящиеся на маршрутах патрулирования, выясняют у граждан причину нарушения режима самоизоляции, проверяют пропуска, а также проводят разъяснительную работу с населением о необходимости соблюдения профилактических мер.