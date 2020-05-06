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Росгвардия задействует катера для выявления нарушителей самоизоляции в Москве

Находящиеся на маршрутах патрулирования росгвардейцы выяснят у граждан причину нарушения режима самоизоляции и проверят пропуска

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Росгвардия использует катера для патрулирования с целью обнаружения нарушителей самоизоляции в Москве. Об этом сообщил официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин в эфире программы "Время покажет" на Первом канале.

"С сегодняшнего дня в связи с открытием навигации будет участвовать и водный транспорт Росгвардии, - сказал он. - Это катера, которые будут нести службу совместно с сотрудниками-военнослужащими вдоль акватории реки".

В течение нерабочих дней росгвардейцы, находящиеся на маршрутах патрулирования, выясняют у граждан причину нарушения режима самоизоляции, проверяют пропуска, а также проводят разъяснительную работу с населением о необходимости соблюдения профилактических мер.

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