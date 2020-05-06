Главный архитектор Москвы заявил, что в городе появится больше мест для велосипедистов

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Число специально выделенных велодорожек в столице существенно не увеличится, но вырастет число пространств, где можно будет кататься на велосипеде. Об этом рассказал в среду главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

"Считаю, что особенно оно (количество велодорожек - прим. ТАСС) не увеличится, хотя места, где можно проехать на велосипеде, увеличиваться будут, но не в формате велодорожек, на мой взгляд. Все-таки концепция в городе у нас, что велосипед все еще средство для прогулок, а не транспортное средство - это с сезонностью связано, с менталитетом и привычками", - сказал Кузнецов на онлайн-конференции Urban Awards.

Он добавил, что количество граждан, которые передвигаются по городу на велосипеде, в столице сегодня в десятки раз меньше числа пешеходов.