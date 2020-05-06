Около 3,8 млн пропусков для поездок на машинах получили жители Москвы и Подмосковья

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Граждане получили к настоящему моменту порядка 3,8 млн рабочих и разовых пропусков для передвижения по Москве и Подмосковью на автомобилях. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе столичного департамента транспорта.

"Выдано 3,8 млн цифровых пропусков для передвижения по Москве и Московской области", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что в это число входят как рабочие, так и разовые пропуска для поездок.

Пропускной режим для поездок на транспорте действует в Москве с 15 апреля. С 22 апреля для проезда в городском общественном транспорте можно использовать только карты "Тройка", "Стрелка", месячный проездной или социальные карты жителя Москвы либо Подмосковья. Соблюдение режима при поездках на автомобилях контролируется в том числе дорожными камерами.