В Москве электрифицировали дополнительное здание 2-й инфекционной больницы

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Энергетики АО "Объединенная энергетическая компания" обеспечили электроснабжением дополнительный временный корпус, построенный на территории инфекционной больницы №2 в Москве для наблюдения пациентов с коронавирусом. Об этом сообщила в среду пресс-служба компании.

"В виду сложной ситуации, сложившейся в Московском регионе из-за распространения новой коронавирусной инфекции, властями города было принято решение о наращивании дополнительных мощностей столичных медицинских учреждений для наблюдения пациентов. Для выполнения этой задачи были возведены каркасно-тентовые конструкции, в которых были созданы все условия для комфортного пребывания больных и безопасной работы медиков. Энергетиками АО "ОЭК" в кратчайшие сроки, в течение трех дней, были выполнены работы для электроснабжения одного из таких сооружений - на территории инфекционной клинической больницы №2 в Восточном административном округе", - говорится в сообщении.

Отмечается, что специалисты компании проложили кабельные линии 10 и 0,4 кВ, установили блочную трансформаторную подстанцию. "В силу особой значимости лечебных заведений в настоящий период, объект находился на особом контроле руководства компании", - отмечается в сообщении.

Временные сооружения для пациентов с коронавирусом, идущих на поправку, появятся при девяти московских больницах. В общей сложности в отапливаемых модулях планируется оборудовать до 1,2 тыс. коек.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 165 929 случаев заражения, выздоровели 21 327 человек, умерли 1 537. В Москве за прошедшие сутки выявлено 5 858 новых случаев заражения, общее число зараженных в столице составляет 85 973 человек. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.