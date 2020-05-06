{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Москве электрифицировали дополнительное здание 2-й инфекционной больницы

Специалисты обеспечили электроснабжением временный корпус за три дня

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Энергетики АО "Объединенная энергетическая компания" обеспечили электроснабжением дополнительный временный корпус, построенный на территории инфекционной больницы №2 в Москве для наблюдения пациентов с коронавирусом. Об этом сообщила в среду пресс-служба компании.

"В виду сложной ситуации, сложившейся в Московском регионе из-за распространения новой коронавирусной инфекции, властями города было принято решение о наращивании дополнительных мощностей столичных медицинских учреждений для наблюдения пациентов. Для выполнения этой задачи были возведены каркасно-тентовые конструкции, в которых были созданы все условия для комфортного пребывания больных и безопасной работы медиков. Энергетиками АО "ОЭК" в кратчайшие сроки, в течение трех дней, были выполнены работы для электроснабжения одного из таких сооружений - на территории инфекционной клинической больницы №2 в Восточном административном округе", - говорится в сообщении.

Отмечается, что специалисты компании проложили кабельные линии 10 и 0,4 кВ, установили блочную трансформаторную подстанцию. "В силу особой значимости лечебных заведений в настоящий период, объект находился на особом контроле руководства компании", - отмечается в сообщении.

Временные сооружения для пациентов с коронавирусом, идущих на поправку, появятся при девяти московских больницах. В общей сложности в отапливаемых модулях планируется оборудовать до 1,2 тыс. коек.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 165 929 случаев заражения, выздоровели 21 327 человек, умерли 1 537. В Москве за прошедшие сутки выявлено 5 858 новых случаев заражения, общее число зараженных в столице составляет 85 973 человек. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
ГИБДД призывает жителей Московского региона воздержаться от поездок из-за непогоды
По информации Гидрометцентра России, в период с 12:00 мск 6 мая до 01:00 мск 7 мая в Московском регионе местами ожидается гроза с дождем, а также усиление ветра с порывами 15-20 м/с
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС