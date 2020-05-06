ГИБДД призывает жителей Московского региона воздержаться от поездок из-за непогоды

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Столичная Госавтоинспекция призывает жителей Московского региона воздержаться от поездок из-за ухудшения погоды. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе ГИБДД по Москве.

"По информации Гидрометцентра России, в период с 12:00 мск 6 мая до 01:00 мск 7 мая в Московском регионе местами ожидается гроза с дождем, в отдельных районах сильным. При грозе усиление ветра с порывами 15-20 м/с. Призываем автовладельцев воздержаться от поездок", - сказали в пресс-службе.

В ГИБДД также просят водителей, если им все же пришлось выехать, быть максимально внимательными при совершении перестроений, а также снижать скорость и соблюдать безопасную дистанцию.

Ранее в среду на востоке Москвы из-за сильного ветра дерево упало на автомобиль, пострадавших нет. Также накануне из-за ветра деревья повредили более 10 машин в Москве. В Московской области во вторник упало 35 деревьев, повреждено четыре автомобиля. Погибших в результате инцидентов нет.