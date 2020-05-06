Проход к смотровым площадкам и набережным будет закрыт в Москве 9 мая

"Обязательно будут приняты дополнительные меры по обеспечению порядка и усилены действующие. Те территории, которые могут быть перекрыты, они сейчас уже перекрыты: парковые зоны, отдельные смотровые площадки. Будет вестись усиленный контроль с помощью камер видеонаблюдения и патрулирования. В местах, которые традиционно выбираются жителями столицы для того, чтобы смотреть салют, будут усилены меры безопасности", - сказал Данчиков.

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Москвичи смогут увидеть праздничный салют в День Победы по видеотрансляции или из окон своих домов, а традиционные смотровые площадки и набережные в этот день будут закрыты в связи с необходимостью обеспечения режима самоизоляции в Москве, сообщил ТАСС в среду руководитель Главконтроля столицы Евгений Данчиков.

Он добавил, что в Москве продолжает действовать режим самоизоляции, нельзя собираться в общественных местах и гулять по городу. Улицы патрулируют сотрудники полиции, Росгвардии и дружинники.

Кроме того, руководитель Главконтроля отметил, что запуск салютов с балконов жилых домов категорически запрещен. В соответствии с кодексом об административных нарушениях за подобными действиями будут следить "уполномоченные службы и наказывать по всей строгости".

"Праздничные фейерверки 9 мая можно будет посмотреть только по трансляции и из окон своих домов. Никаких мероприятий, прогулок, самостоятельных запусков салютов просим граждан не планировать. Будет вестись активная работа по пресечению подобных действий, в случае фиксирования нарушения режима самоизоляции будут составлены протоколы и наложены штрафы", - заключил Данчиков.

О ситуации

Мэр Москвы с 29 марта ввел для жителей столицы режим самоизоляции. В городе не работают магазины за исключением продуктовых, торгующих товарами первой необходимости и товарами для животных, закрыты театры, рестораны, кафе, фитнес-центры, салоны красоты, запрещено посещение парков и проведение развлекательных мероприятий. За нарушение режима самоизоляции власти столицы ввели для граждан штрафы до 5 тыс. рублей.

Помимо этого в России действуют и федеральные меры наказания, для физлиц они могут достигать 40 тыс. рублей за нарушение режима самоизоляции. В случае смерти других людей, в также для юрлиц штрафы намного выше - они могут достигать 1 млн рублей. Предусмотрено и уголовное преследование.

Президент России Владимир Путин сообщил 16 апреля о переносе всех массовых публичных мероприятий, запланированных в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, в том числе парада на Красной площади. Он отметил, что шествие "Бессмертного полка" и парад пройдут в этом году позже. 28 апреля президент сообщил, что 9 мая состоится авиационный парад и праздничные салюты в городах.