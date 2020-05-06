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Пандемия коронавируса нового типа
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Власти Москвы намерены строго контролировать соблюдение санитарных норм на предприятиях

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, предприятия смогут закрывать в случае несоблюдения этих норм

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Власти Москвы будут строго контролировать соблюдение санитарных норм на предприятиях, которым разрешат продолжить работу во время действия режима самоизоляции в городе. Об этом сообщил в среду мэр столицы Сергей Собянин.

"<...> Надо более жестко компенсировать режим, связанный и с самоизоляцией, и с санитарно-защитными мерами, в том числе и в первую очередь на тех предприятиях, которым разрешено работать, мы будем строго контролировать, и если мы увидим, что предприятие не соблюдает санитарные нормы, то такие предприятия будут закрываться", - сказал мэр в интервью Первому каналу.

В новость были внесены изменения (18:24 мск) — добавлены подробности по тексту.

Теги
Собянин, Сергей СеменовичРоссияПандемия коронавируса нового типа
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