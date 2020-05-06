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Росгвардия задействовала катера для выявления нарушителей самоизоляции на Москва-реке

Экипажи особое внимание уделяют лесопарковым территориям

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Сотрудники Росгвардии начали использовать катера для выявления нарушителей самоизоляции в акватории Москва-реки и Химкинского водохранилища. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Центрального округа Росгвардии в среду.

"С открытием навигации на маршруты патрулирования в акваториях реки Москва и Химкинского водохранилища заступили экипажи катеров столичного ОМОН на транспорте и соединения Центрального округа Росгвардии. Помимо обеспечения правопорядка на водных артериях, экипажи катеров проводят мониторинг прибрежных зон, уделяя особое внимание лесопарковым территориям. Информация о нарушениях общественного порядка оперативно передается ближайшим патрулям Росгвардии для принятия мер по пресечению правонарушений", - сказал собеседник агентства.

Он также напомнил, что в рамках этой задачи подразделения Центрального округа уже задействуют беспилотные комплексы видеонаблюдения и вертолет, которые следят за обстановкой в городе с воздуха.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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