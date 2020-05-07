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В Московском регионе синоптики прогнозируют грозы и до 22 градусов тепла

До пятницы в Москве и Подмосковье действует желтый уровень опасности из-за дождя и порывистого ветра

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Облачная погода с прояснениями, кратковременными дождями и грозами ожидается в четверг в Московском регионе, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем в столице будет от 19 до 21 градуса тепла, ночью температура опустится до 9 градусов.

В Подмосковье воздух в дневные часы прогреется до 22 градусов тепла, ночью по области ожидается от 6 до 11 градусов.

Ветер в столичном регионе в четверг - от 5 до 10 м/с, при грозе порывы могут достигать 12-17 м/с. Желтый уровень опасности из-за дождя, порывистого ветра и грозы будет действовать в Москве и Подмосковье до 12:00 мск пятницы.

Атмосферное давление в регионе составит 738 мм ртутного столба.

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Россия
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