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Синоптики прогнозируют, что июньское тепло покинет Москву с пятницы

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд отметил, что затем аномально теплая погода вновь вернется в столицу

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Период июньского тепла закончится в Москве в пятницу. Температура понизится на 5 градусов и придет к своей климатической норме, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Температурный фон сейчас июньский, примерно на 5 градусов выше нормы, но погода придет к своей климатической норме, будет майской, в пятницу, субботу, воскресенье", - сказал он.

Однако, по словам Вильфанда, затем аномальное тепло вновь вернется в Москву. "Связано это будет с тем, что массы будут перемещаться с юга, юго-запада. Но не стоит обманываться, потому что дальше прогнозируется опять понижение температуры", - отметил метеоролог.

Погода будет переменчивой на протяжении всего мая, подчеркнул Вильфанд.

По данным Гидрометцентра, в четверг днем в Москве ожидается 19-21 градус тепла, в пятницу и субботу - 14-16 градусов тепла, в воскресенье - 16-21 градус тепла, в понедельник - 19-24 градусов тепла.

Теги
РоссияВильфанд, Роман Менделевич
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