"Московские сезоны" выпустили праздничный онлайн-проект про артистов фронтовых бригад

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Онлайн проект "Искусство Победы" к 9 маю запустили "Московские сезоны". На их официальном сайте можно будет найти истории об артистах фронтовых бригад, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе оргкомитета цикла городских уличных мероприятий.

"Нынешней весной "Московские сезоны" отметят День Победы онлайн и приглашают всех присоединиться. Спецпроект "Искусство Победы" посвящен счастливым событиям, которые пусть редко, но все же случались даже в тяжелые военные годы, и всем, кто дарил людям радость и праздник. На сайте вы найдете истории об артистах фронтовых бригад - музыкантах, чтецах, циркачах, актерах и танцорах, что прошли Войну бок о бок с солдатами", - говорится в сообщении.

По словам организаторов, подробнее узнать о военном пути таких артистов, как Аркадий Райкин, Любовь Орлова, Лидия Русланова, Клавдия Шульженко, Леонид Утесов и многих других - можно в галерее "Фронт в лицах".

"Вы узнаете, как в полевых условиях артисты создавали декорации и реквизит, какие номера входили в репертуар типичного концерта, какие выдающиеся произведения были созданы в военные годы", - говорится в сообщении.

Отдельный материал спецпроекта "Искусство Победы" посвящен военной жизни московских театров. Кроме того, на официальном сайте можно будет посетить выставку. Уникальные экспонаты военных лет предоставил Музей Победы, также все желающие смогут познакомиться с подборкой статей газеты "Известия" за 1941-1945 годы и посмотреть фильм "Концерт фронту", предоставленный Российским государственным архивом кинофотодокументов.