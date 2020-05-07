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В мэрии заявили, что 9 мая облака над Москвой разгонят не для прогулок горожан

В День Победы в столице общественные места будут закрыты в связи с необходимостью обеспечения режима самоизоляции

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Облака над Москвой разгонят ко Дню Победы 9 мая для обеспечения безопасности полетов авиации, но не для прогулок граждан. Об этом сообщил ТАСС в четверг начальник Главконтроля столицы Евгений Данчиков.

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"Для наших дорогих ветеранов будет организован пролет авиации 9 мая. Мы все его сможем увидеть по телевизору или из окон домов, где это возможно. Для этого необходимо разгонять облака, если погода будет неблагоприятной, а прогноз именно такой. Но прежде всего чистое небо необходимо для пролета группы авиации - это основное условие обеспечения безопасности авиационных перелетов. То есть 9 мая разгон облаков будет осуществляться, но это не означает, что горожане должны выйти на улицу и нарушать режим ограничений на передвижения по Москве", - сказал Данчиков.

Он пояснил, что разгон облаков традиционно применяется на 9 мая для обеспечения безопасности авиационного пролета: поскольку летит группа самолетов, у них должна быть хорошая видимость друг друга. Также ясное небо позволяет проводить качественную видеотрансляцию воздушной части Парада Победы.

Данчиков сообщил, что контракт на разгон облаков в Москве традиционно заключается сразу на несколько мероприятий на весь год. Сумму контракта 2020 года в 452 млн рублей могут пересмотреть только в случае, если праздник или мероприятие, требующее безоблачной погоды, отменяется. Авиапарад 9 мая состоится, но без посещения горожанами смотровых площадок - будет вестись трансляция по телевидению.

Начальник Главконтроля подчеркнул, что все рекреационные и смотровые площадки в столице закрыты, на них установлены видеокамеры и будет усилено патрулирование. "Нарушители режима самоизоляции будут привлечены к административной ответственности", - заключил Данчиков.

О ситуации

Мэр Москвы с 29 марта ввел для жителей столицы режим самоизоляции. В городе не работают магазины за исключением продуктовых, торгующих товарами первой необходимости и товарами для животных; закрыты театры, рестораны, кафе, фитнес-центры, салоны красоты; запрещено посещение парков и проведение развлекательных мероприятий. За нарушение режима самоизоляции власти столицы ввели для граждан штрафы до 5 тыс. рублей.

Помимо этого в России действуют и федеральные меры наказания: для физических лиц они могут достигать 40 тыс. рублей за нарушение режима самоизоляции. В случае смерти других людей, а также для юридических лиц штрафы намного выше - могут достигать 1 млн рублей. Предусмотрено и уголовное преследование.

Президент России Владимир Путин сообщил 16 апреля о переносе всех массовых публичных мероприятий, запланированных в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, в том числе парада на Красной площади. Он отметил, что шествие "Бессмертного полка" и парад пройдут в этом году в более поздние сроки. 28 апреля президент сообщил, что 9 мая состоится авиационный парад и дадут салюты в городах.

Ранее на сайте госзакупок сообщалось, что московское городское специализированное управление по экспертизе, ремонту и содержанию объектов дорожного хозяйства заключило контракт на 451,83 млн рублей на разгон облаков в праздники этого года: 1 мая, День Победы, День России и День города. Договор заключен с АНО "Агентство атмосферных технологий". Исполнитель должен будет использовать самолеты для "воздействия на облачные образования", чтобы погода в праздники была солнечной и без осадков.

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