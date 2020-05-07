В Москве 9 мая синоптики ожидают облачную погоду и небольшой дождь

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Облачная погода и кратковременные дожди прогнозируются в Москве 9 мая. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Прогноз звучит таким образом: облачно с прояснениями, небольшой кратковременный дождь. Максимальные значения температуры 14-16 градусов, по области даже до 12 градусов", - сказал он.

По словам Вильфанда, в связи с облачностью не исключено, что потребуется разгон облаков для проведения авиационного парада. Однако, решение об этом принимается накануне.

"Вполне вероятно. Но будут еще оцениваться и прогноз, и условия погоды, какие реагенты целесообразно использовать. Для каждого типа облаков существуют свои правила", - пояснил метеоролог.

Из-за распространения коронавируса парад Победы 9 мая на Красной площади в Москве был перенесен. Однако 28 апреля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении авиационного парада и салютов в городах России. И уже 4 мая в небе над столицей прошла тренировка.