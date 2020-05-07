В промзоне Руднево в Москве начнут строить новый технопарк в 2020 году

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Строительство технопарка в промышленной зоне Руднево в Москве, где инвесторы планируют открыть более 40 производств в области строительной, авиационной и электронной промышленности, начнется в этом году. Об этом сообщает в четверг сайт мэра и правительства столицы.

"Частные инвесторы планируют открыть на территории более 40 производств и создать свыше 3 тыс. новых рабочих мест. Резидентами парка станут высокотехнологичные компании малого и среднего бизнеса, которые производят экспортно ориентированные и импортозамещающие технологии, товары и услуги в области строительной, авиационной и электронной промышленности", - приводятся в сообщении слова заммэра Владимира Ефимова.

Уточняется, что по решению мэра столицы Сергея Собянина новый технопарк появится на востоке столицы до конца 2022 года. Из городского бюджета на поддержку проекта планируют выделить 7,3 млрд рублей. Все здания приспособят для маломобильных групп населения.

Всего застроят более 11 га, возведут 19 объектов общей площадью более 84 тыс. кв. м. Применение современного автоматизированного оборудования позволит многим предприятиям разместиться на сравнительно небольших площадях.