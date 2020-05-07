В Московском зоопарке у пары кошачьих лемуров родился детеныш

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Пара кошачьих лемуров в Московском зоопарке родила детеныша, сообщается в четверг на сайте мэра и правительства столицы.

"В коллекции зоопарка представлена группа из восьми мадагаскарских лемуров, в том числе один новорожденный. Малыш Бэллы и Фунтика пока еще очень мал и уязвим. Любопытный зверек уже начал изучать окружающий мир самостоятельно, а если он устает, то перебирается на спину к сестре или матери. Когда детеныш подрастет, он может отправиться в один из ведущих российских или зарубежных зоопарков", - приводятся в сообщении слова гендиректора зоопарка Светланы Акуловой.

Вольер этих животных находится на новой территории зоопарка возле павильона "Дом приматов". Пока зоосад закрыт для посетителей, посмотреть на малыша можно будет в режиме онлайн. На страницах зоопарка в социальных сетях планируется размещать видеозаписи о жизни кошачьих лемуров.

В природе кошачьи лемуры обитают в лесах на юге и юго-западе острова Мадагаскар, этот вид приматов находится под угрозой исчезновения и занесен в Международную Красную книгу. По данным зоологов, в естественных условиях насчитывается всего около 2 тыс. особей. Московский зоопарк принимает активное участие в Европейской программе по сохранению популяции этого вида.

Мадагаскарские лемуры получили свое название из-за схожести размеров и походки с домашними кошками. Их вес составляет от 2,5 до 3,5 кг. Окрас шерсти на спине, лапах и лбу у них серо-коричневый, а морда, грудь и брюхо - белые. Вокруг желтых глаз и носа у зверьков можно увидеть характерные черные круги, образующие "маску".