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Сервисы столичного инновационного кластера стали доступны предпринимателям со всей России

Они позволят предпринимателям получить доступ к бирже контрактного производства, аренде помещений

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Юридические лица и индивидуальные предприниматели из российских регионов теперь могут использовать сервисы Московского инновационного кластера (МИК). Об этом сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы.

"С момента запуска кластера интерес к внедренным на его базе решениям проявляли компании не только из Москвы, но и из других регионов. Поэтому мы надеемся, что линейка уже протестированных и доказавших свою полезность онлайн-инструментов станет неплохим подспорьем для отечественного технологичного бизнеса в целом", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной.

После регистрации на цифровой платформе кластера i.moscow компаниям и ИП будет доступен широкий набор сервисов. В том числе: поиск партнеров среди множества технологичных компаний; аренда площадей: свободных производственных, лабораторных, офисных и складских помещений; биржа контрактного производства: возможность выступить исполнителем производственных заказов или найти свободные мощности без организации собственного производства.

Московский инновационный кластер - площадка для внедрения инноваций и развития кооперации между крупными корпорациями, промышленностью, субъектами малого и среднего бизнеса, образовательными и научными организациями, институтами развития и городом. Проект курирует столичный департамент предпринимательства и инновационного развития.

Среди участников кластера - фонд "Сколково", научно-исследовательский центр "Курчатовский институт", корпорация "Роснано", технопарки "Строгино" и "Слава", малые и средние предприятия, а также научные центры ведущих столичных вузов.

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