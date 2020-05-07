{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа
Обновлено 

В Москве на месяц продлили ежедневную дезинфекцию подъездов

В столице ежедневно обрабатываются тамбуры, холлы, коридоры, лифты, лестничные площадки

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Власти Москвы на месяц продлили проведение ежедневной дезинфекции подъездов многоквартирных домов для профилактики коронавируса. Об этом сообщил в четверг заместитель мэра Петр Бирюков.

"Срок проведения ежедневной дезинфекции подъездов многоквартирных домов продлен на месяц. Главная цель масштабной дезинфекции подъездов, которая проводится с конца марта, - предотвращение распространения коронавирусной инфекции. Для этого ежедневно обрабатываются специальными дезинфицирующими препаратами тамбуры, холлы, коридоры, лифты, лестничные площадки", - сказал он.

Заммэра добавил, что в ходе работ тщательно протираются и обрабатываются дезинфицирующим раствором все дверные ручки, выключатели, поручни и перила, почтовые ящики, подоконники, кнопки вызова лифтов. При этом дезинфицирующие препараты безопасны для людей и животных и не повреждают поверхности. По словам Бирюкова, в столице усилен контроль за качеством и регулярностью проведения дезинфекции, проводится постоянный интернет-мониторинг на предмет жалоб жителей на недобросовестную работу коммунальщиков.

"По каждому случаю проводится тщательная проверка и при подтверждении нарушения к сотруднику применяются строгие меры, вплоть до увольнения", - отметил Бирюков. Он пояснил, что о таких нарушениях можно сообщать в Мосжилинспекцию. Сотрудники этого ведомства ежедневно проводят проверки более 6 тыс. многоквартирных домов на предмет качества дезинфекции, в том числе по обращениям граждан, поступившим как по официальным каналам, так и через соцсети.

Бирюков добавил, что все управляющие организации обеспечены дезинфицирующими препаратами и средствами индивидуальной защиты. Сотрудники, которые проводят дезинфекцию, используют одноразовую защитную одежду, резиновые обувь и перчатки, защитные очки, респиратор.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 165 929 случаев заражения, выздоровели 21 327 человек, умерли 1 537. В Москве за прошедшие сутки выявлено 5 858 новых случаев заражения, общее число зараженных в столице составляет 85 973 человек. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

В новость внесены изменения (9:16 мск) - добавлена информация по тексту. 

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Еще 769 пациентов вылечились после коронавируса в Москве
Общее число выздоровевших достигло 9 227
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС