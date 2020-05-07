В Москве на месяц продлили ежедневную дезинфекцию подъездов

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Власти Москвы на месяц продлили проведение ежедневной дезинфекции подъездов многоквартирных домов для профилактики коронавируса. Об этом сообщил в четверг заместитель мэра Петр Бирюков.

"Срок проведения ежедневной дезинфекции подъездов многоквартирных домов продлен на месяц. Главная цель масштабной дезинфекции подъездов, которая проводится с конца марта, - предотвращение распространения коронавирусной инфекции. Для этого ежедневно обрабатываются специальными дезинфицирующими препаратами тамбуры, холлы, коридоры, лифты, лестничные площадки", - сказал он.

Заммэра добавил, что в ходе работ тщательно протираются и обрабатываются дезинфицирующим раствором все дверные ручки, выключатели, поручни и перила, почтовые ящики, подоконники, кнопки вызова лифтов. При этом дезинфицирующие препараты безопасны для людей и животных и не повреждают поверхности. По словам Бирюкова, в столице усилен контроль за качеством и регулярностью проведения дезинфекции, проводится постоянный интернет-мониторинг на предмет жалоб жителей на недобросовестную работу коммунальщиков.

"По каждому случаю проводится тщательная проверка и при подтверждении нарушения к сотруднику применяются строгие меры, вплоть до увольнения", - отметил Бирюков. Он пояснил, что о таких нарушениях можно сообщать в Мосжилинспекцию. Сотрудники этого ведомства ежедневно проводят проверки более 6 тыс. многоквартирных домов на предмет качества дезинфекции, в том числе по обращениям граждан, поступившим как по официальным каналам, так и через соцсети.

Бирюков добавил, что все управляющие организации обеспечены дезинфицирующими препаратами и средствами индивидуальной защиты. Сотрудники, которые проводят дезинфекцию, используют одноразовую защитную одежду, резиновые обувь и перчатки, защитные очки, респиратор.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 165 929 случаев заражения, выздоровели 21 327 человек, умерли 1 537. В Москве за прошедшие сутки выявлено 5 858 новых случаев заражения, общее число зараженных в столице составляет 85 973 человек. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

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