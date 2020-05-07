"Зарядье" 9 мая откроет онлайн-выставку картин о жизни в военные годы

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Московский парк "Зарядье" к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне подготовил выставку "Лица войны" о жизни людей в военные годы, посетить ее можно будет онлайн. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в четверг на сайте мэра и правительства столицы.

"В экспозиции можно будет увидеть картины, посвященные участникам сражений и быту мирных людей в тяжелые годы войны. Посетить выставку "Лица войны" в подземном музее парка можно в ходе видеоэкскурсии. Запись опубликуют 9 мая в 12:00 на страницах "Зарядья" в социальных сетях", - говорится в сообщении.

Центром экспозиции стали картины художника Игоря Обросова, который работал в таком направлении советской живописи, как суровый стиль. В частности, будут представлены его полотна "Москва. Провожая эшелоны" (2001), а также "1941 год. Эвакуация" (2001). Кроме того, на выставке можно будет увидеть рисунки учеников Московской средней художественной школы для одаренных детей, которые учились здесь в годы войны, и ознакомиться с произведениями современных поэтов.

Выставка будет работать до 28 июня. Это первая экспозиция проекта #три_, в рамках которого в парке будут проходить короткие выставки, каждый месяц сменяющие друг друга.