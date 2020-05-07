Эксперты: ложные сведения о влиянии коронавируса на организм могут ослабить самоизоляцию

МОСКВА, 7 мая. /Корр. ТАСС Олеся Кулинчик/. Ложная информация о влиянии коронавируса на организм человека может привести к пренебрежению гражданами режимом самоизоляции, который необходим для пресечения пандемии, считают эксперты. По мнению медиков и вирусологов, в настоящее время мировое сообщество не располагает достаточными сведениями о последствиях COVID-19 как для людей, переболевших им в легкой форме, так и для тех, кто перенес коронавирус бессимптомно.

Как сообщил ТАСС вирусолог, профессор МГУ им. М.В. Ломоносова Алексей Аграновский, в социальных сетях и СМИ немало ложной информации по теме коронавируса. "Это своего вирусная инфекция, но только в сети. Сеют панику, и засорение общественного сознания происходит", - сказал Аграновский.

В свою очередь председатель консультационного совета Центра развития здравоохранения Московской школы управления "Сколково" Юрий Крестинский отметил в общении с ТАСС, что фейковые сообщения можно классифицировать как заведомо ложные, так и как человеческую глупость. "Те, кто говорит, что вирус не опасен, и те, кто говорит, что "все мы умрем", в одинаковой мере не правы", - сказал Крестинский.

Эксперты отметили, что пандемия еще не пройдена, пик в большинстве стран, включая Россию, еще впереди. По мнению вирусолога и профессора НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Гамалеи Анатолия Альштейна, при кажущемся выходе на плато наблюдается рост числа зараженных COVID-19. При этом сведений, как может развиваться ситуация и какое оказывать влияние на организм заболевших, пока не так много, чтобы делать определенные выводы об этой инфекции.

"Вирус непростой, вызывает довольно тяжелую патологию, без сомнения. Поэтому здесь не следует поддаваться панике, но и недооценивать этот вирус никак нельзя", - сказал ученый.

Он также считает, что распространение фейковой информации о вирусе может привести к плохим последствиям. "Люди будут распускаться, нарушать условия карантина, то есть самоизоляцию, нарушать соблюдение гигиенических требований, правила взаимодействия с другими людьми", - добавил Альштейн.

"Надо все это [сведения из интернета] фильтровать, потому что это, безусловно, заболевание, и заболевание это вредное, в том числе для настроения людей, а значит - для иммунитета. Я имею в виду тех, кто подвержен влиянию такой информации (ложной - прим. ТАСС), потому что далеко не все люди чувствительны к фейкам и к панике. Есть люди более спокойные, - это то же самое, что иммунитет в популяции", - считает Аграновский.

Готовность Москвы к пандемии

"В Москве все сделано на должном, хорошем уровне, соответствующем самым современным требованиям развития системы здравоохранения. И подготовка инфраструктуры здравоохранения к приему большого числа пациентов, к осложнениям у этих пациентов, в том числе, связана с тем, чтобы подготовить реанимационные отделения, аппараты искусственной вентиляции легких, аппараты экстракорпоральной мембранной оксигенации к приему таких пациентов", - сообщил Крестинский.

Вирусолог Альштейн согласен с Крестинским, что столица успела хорошо подготовиться к борьбе с коронавирусной инфекцией. "И мощностей достаточно. Развернуто очень много коек, много врачей привлечено к работе. Не знаю, насколько наши врачи обеспечены защитными средствами, но надеюсь, что это тоже выполняется. Я думаю, что Москва готова к эпидемии", - сказал Альштейн

По мнению Крестинского, принятые в Москве "карантинные" мероприятия и режим самоизоляции призваны, в первую очередь, решить вопросы именно одномоментной нагрузки на систему здравоохранения. Чтобы все, кто мог бы заразиться, не инфицировались разом, и не возникли бы очереди в медицинские учреждения.

"Уровень финансовых возможностей нашего города, организационных компетенций, таков, что он позволяет сделать гораздо больше, чем в какой бы то ни было области нашей необъятной страны. Поэтому Москва раньше других начала готовиться к эпидемии, Москва раньше других привела свою инфраструктуру в готовность. Перепрофилировала ряд отделений, целые больницы для работы с пациентами, зараженными коронавирусом, и создала достаточно резервов, чтобы преодолеть вот эту сложную эпидемиологическую ситуацию, и в случае появления осложнений у ряда пациентов не оставить их без помощи", - заключил Крестинский.

О ситуации

Режим самоизоляции действует для жителей столицы с 29 марта. В городе не работают магазины за исключением продуктовых, торгующих товарами первой необходимости и товарами для животных, закрыты театры, рестораны, кафе, фитнес-центры, салоны красоты, запрещено посещение парков и проведение развлекательных мероприятий. За нарушение режима самоизоляции власти столицы ввели для граждан штрафы до 5 тыс. рублей. Решение о снятии режима самоизоляции в Москве, отмечал Собянин, может быть принято после майских праздников при позитивной динамике по ситуации с коронавирусной инфекцией.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 3,6 млн человек, свыше 250 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 165 929 случаев заражения, выздоровели 21 327 человек, умерли 1 537. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.