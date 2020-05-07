В Москве за сутки госпитализировали меньше пациентов с коронавирусом, чем выписали

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Число выписанных пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию, превысило в Москве за сутки число госпитализаций людей с этим диагнозом. Об этом сообщил журналистам в четверг мэр столицы Сергей Собянин.

"В Москве динамика госпитализации находится на стабильном уровне, сегодня выписано пациентов больше, чем госпитализировано, это хорошая история. Тем не менее мы понимаем, что пандемия не останавливается, она развивается, к сожалению. Мы должны быть готовы к разным сценариям развития событий. Одновременно открывая какие-то производства, делая какие-то послабления, понимаем, что можно получить одновременно и рост заболеваемости, и рост госпитализации", - сказал мэр.

Он добавил, что власти столицы должны гарантировать москвичам обеспечение медицинской помощи при заражении коронавирусом. В этих целях создаются резервные медицинские центры как, например, в 75-м павильоне ВДНХ. "Дай Бог, это нам не понадобится, но мы должны быть готовыми. То, что мы видим в других странах и городах, нас все-таки заставляет заранее беспокоиться и готовиться к сложным ситуациям", - сказал мэр.

"Это полноценные госпитали с медицинским персоналом, с лечебными кислородными газами, с ИВЛ, с палатами реанимации и соответствующим персоналом. Все эти госпитали закреплены за действующими городскими больницами, у которых есть значительный опыт работы в этой сфере", - уточнил Собянин.

Ранее заммэра Петр Бирюков сообщил ТАСС, что временный госпиталь в Экспоцентре на Красной Пресне будет за Боткинской больницей, а стационар в 75-м павильоне на ВДНХ - за 24-й многопрофильной ГКБ.

Как уточнили в пресс-службе мэра и правительства Москвы, в столице в настоящее время идет разворачивание пяти временных коронавирусных госпиталей на базе крупных выставочных центров, включая павильон №75 на ВДНХ. Временные госпитали для приема больных с коронавирусной инфекцией будут также развернуты в Экспоцентре на Красной Пресне и конгрессно-выставочном центре "Сокольники", Ледовом дворце "Крылатское" и АТЦ "Москва" на Каширском шоссе. Всего будет открыто порядка 10 тыс. коек, предназначенных для долечивания пациентов, которые уже идут на поправку. Кроме того, во временные госпитали будут направляться пациенты с относительно легкой формой течения заболевания, которые по объективным причинам не могут лечиться в домашних условиях (проживание в общежитии, в одной квартире с пожилыми родственниками и другими лицами из групп риска и т. п.).

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