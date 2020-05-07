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Пандемия коронавируса нового типа
Обновлено 

Главврач городской поликлиники №180 с подтвержденным коронавирусом умерла в Москве

Она лечилась в ГКБ №52

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Главный врач городской поликлиники №180 Юлия Сергеева, у которой был выявлен коронавирус, умерла в Москве. Об этом сообщается на сайте столичного департамента здравоохранения в четверг.

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"Сегодня утром в Городской клинической больнице №52 после продолжительной болезни, вызванной новой коронавирусной инфекцией, скончалась главный врач городской поликлиники №180 Юлия Борисовна Сергеева", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с первого дня болезни врачи боролись за жизнь своей пациентки. Более месяца - 43 дня - она провела на искусственной вентиляции легких, аппарате ЭКМО. Несмотря на все принятые меры, осложнения, вызванные коронавирусной инфекцией, оказались не совместимы с жизнью, и спасти больную не удалось.

"Юлия Борисовна отдала профессии более 30 лет, с 2016 года она занимала должность главного врача городской поликлиники № 180. Департамент здравоохранения города Москвы, весь коллектив ГКБ № 52 выражает родным и близким Юлии Борисовны, а также ее коллегам глубокие соболезнования", - добавляется в материале.

За последние сутки в России выявлен 11 231 новый случай коронавируса в 84 регионах, из них 48,7% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 88 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 2 476 человек.

В новость были внесены изменения (12:47 время мск) — добавлены подробности по тексту.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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