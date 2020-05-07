Собянин: реальное число заразившихся коронавирусом в Москве составляет около 300 тыс.

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Количество заразившихся коронавирусом в Москве составляет 2-2,5% населения, это около 300 тыс. человек. Об этом сообщил в четверг мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия-24".
"То, что мы выявили больных так много, - это не минус, а огромный плюс. Очевидно, что реально больных в городе еще больше. По скрининговым исследованиям, их в районе 2-2,5% от всего населения Москвы, в пересчете на цифры это около 300 тыс.", - сказал мэр.
Он добавил, что задача властей столицы - максимально возможное выявление людей, зараженных коронавирусом. Это необходимо, чтобы отправить их на карантин и таким образом предотвратить инфицирование их контактов. "Для этого проводится гигантская работа, мы за неделю вдвое увеличили тестирования. Раньше тестировали около 20 тыс., сейчас - около 40 тыс.", - добавил градоначальник.
По последним данным, в столице подтверждено 92 676 случаев заражения коронавирусом.
Выявляемость случаев заражения
Сергей Собянин также отметил, что выявляемость случаев заражения коронавирусом в Москве выше, чем в Нью-Йорке.
"Если посмотреть регистрацию вновь выявленных заболеваний в Нью-Йорке за весь период и Москву, мы, пожалуй, даже уже <...> переплюнули Нью-Йорк по выявляемости", - сказал он.
Московские власти не скрывают статистику по выявляемости заражения коронавирусом. "Мы не пытаемся людей оттолкнуть с их заболеваниями. <...> Сделана система раннего выявления заболевания", - отметил Собянин.
Положительная динамика
По его словам, за последние две недели число госпитализаций с коронавирусом в Москве не увеличилось.
"За последние две недели количество госпитализаций [людей с коронавирусом] не увеличилось. Более того, сегодня количество госпитализированных и тех, кто выписан, показывает положительную динамику. Выписалось больше, чем было госпитализировано. И это самый главный результат нашей работы", - сообщил мэр.
Как отметил мэр, москвичам нескоро придется вернуться к жизни без ограничений.
"Оптимизм никогда нельзя терять. Как быстро мы выйдем из этой ситуации, во многом будет зависеть от нас самих, от дисциплины. Не хочу загадывать на будущее, но мое мнение все-таки - нам не скоро еще придется вернуться к полноценной жизни без всяких ограничений", - сказал он.
Мэр уверен, что жители переживут все испытания и "победят вирус".
За последние сутки в России выявлен 11 231 новый случай коронавируса в 84 регионах, из них 48,7% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 88 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 2 476 человек.