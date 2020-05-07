Собянин: реальное число заразившихся коронавирусом в Москве составляет около 300 тыс.

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Количество заразившихся коронавирусом в Москве составляет 2-2,5% населения, это около 300 тыс. человек. Об этом сообщил в четверг мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала " Россия-24 ".

"То, что мы выявили больных так много, - это не минус, а огромный плюс. Очевидно, что реально больных в городе еще больше. По скрининговым исследованиям, их в районе 2-2,5% от всего населения Москвы, в пересчете на цифры это около 300 тыс.", - сказал мэр.

Он добавил, что задача властей столицы - максимально возможное выявление людей, зараженных коронавирусом. Это необходимо, чтобы отправить их на карантин и таким образом предотвратить инфицирование их контактов. "Для этого проводится гигантская работа, мы за неделю вдвое увеличили тестирования. Раньше тестировали около 20 тыс., сейчас - около 40 тыс.", - добавил градоначальник.

По последним данным, в столице подтверждено 92 676 случаев заражения коронавирусом.

Выявляемость случаев заражения

Сергей Собянин также отметил, что выявляемость случаев заражения коронавирусом в Москве выше, чем в Нью-Йорке.

"Если посмотреть регистрацию вновь выявленных заболеваний в Нью-Йорке за весь период и Москву, мы, пожалуй, даже уже <...> переплюнули Нью-Йорк по выявляемости", - сказал он.

Московские власти не скрывают статистику по выявляемости заражения коронавирусом. "Мы не пытаемся людей оттолкнуть с их заболеваниями. <...> Сделана система раннего выявления заболевания", - отметил Собянин.

Положительная динамика

По его словам, за последние две недели число госпитализаций с коронавирусом в Москве не увеличилось.