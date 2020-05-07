В Москве вводят обязательное ношение масок и перчаток в общественном транспорте

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Власти столицы планируют ввести с 12 мая обязательное ношение масок и перчаток в общественном транспорте. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала " Россия-24 ".

"Мы вводим дополнительный режим самоизоляции в метрополитене, теперь будут более жесткие требования. Это обязательное ношение масок, перчаток в общественном транспорте. И другие требования, например электронные пропуска, остаются в силе", - сказал мэр Москвы.

"С 12-го числа <...> нужно обязательно быть в маске и перчатках", - подтвердил он.