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Пандемия коронавируса нового типа
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В Москве вводят обязательное ношение масок и перчаток в общественном транспорте

Новые требования будут введены с 12 мая
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© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Власти столицы планируют ввести с 12 мая обязательное ношение масок и перчаток в общественном транспорте. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия-24".

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"Мы вводим дополнительный режим самоизоляции в метрополитене, теперь будут более жесткие требования. Это обязательное ношение масок, перчаток в общественном транспорте. И другие требования, например электронные пропуска, остаются в силе", - сказал мэр Москвы.

"С 12-го числа <...> нужно обязательно быть в маске и перчатках", - подтвердил он.

Теги
Собянин, Сергей СеменовичРоссияПандемия коронавируса нового типа
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