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Пандемия коронавируса нового типа
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Режим самоизоляции в Москве продлили до 31 мая

Также будут продлены временные ограничения работы непроизводственных отраслей
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© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Власти Москвы продлили режим самоизоляции в столице до 31 мая. Все закрытые сейчас в Москве предприятия сферы услуг, торговли, образования, культуры и спорта не будут работать до 31 мая, сообщил в четверг мэр столицы Сергей Собянин.

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"Временные ограничения функционирования предприятий торговли, общественного питания, сферы услуг, культуры, образования, спорта и других непроизводственных отраслей, а также режим самоизоляции граждан будут продлены до 31 мая 2020 года", - написал мэр в своем блоге.

Собянин отметил, что открывать рестораны, театры, спортивные сооружения пока рано.

"На рабочие места могут вернуться только те работники, присутствие которых в цехах, офисах и на стройплощадках необходимо по технологическим причинам", - предупредил мэр Москвы Сергей Собянин.

В Москве по указу мэра действует режим повышенной готовности для профилактики распространения коронавируса. С 29 марта введен режим самоизоляции для всех жителей столицы. Покидать квартиру разрешается только в случаях обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и других угроз жизни и здоровью, поездок на работу, покупок в ближайшем магазине, выгула животных на расстоянии не больше 100 м от дома, выноса мусора. С 22 апреля проезд в общественном транспорте возможен только при наличии цифрового пропуска с привязанной к нему транспортной или социальной картой, проверка пропуска осуществляется автоматически.

В новость были внесены изменения (16:55 время мск) — добавлена информация по тексту.

Теги
Собянин, Сергей СеменовичРоссияПандемия коронавируса нового типа
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